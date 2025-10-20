У Болівії вперше за 20 років президентом не стане представник лівих сил

У Болівії в другому турі президентських виборів, що відбулися 19 жовтня, здобув перемогу сенатор Родріго Пас, представник центристської Християнсько-демократичної партії. За попередніми даними виборчої комісії, він набрав близько 55% голосів, випередивши консервативного кандидата, колишнього президента Хорхе Кірогу.

Вже перед другим туром виборів було ясно, що в країні завершується майже два десятиліття правління лівих політиків – спочатку Ево Моралеса, а згодом Луїса Арсе. Обидва представляли ліву партію МАС («Рух до соціалізму») і впродовж останніх років конфліктували між собою. В результаті Арсе відмовився від участі у виборах, а Моралес не міг у них брати участь через конституційні обмеження.

58-річний Пас у виступі за підсумками виборів натякнув на зміну зовнішньої політики Болівії. Він зокрема заявив про намір «відкрити Болівію світу» та відновити відносини зі США. Також від нового президента очікують на економічні та інституційні реформи. Держсекретар США Марко Рубіо ще до другого туру виборів зазначав, що обидва кандидати хочуть поліпшити відносини зі Сполученими Штатами. Зокрема, Пас підготував плани залучення американських інвестицій на суму 1,5 мільярда доларів.

Зміна влади в Болівії відбувається на тлі різкого загострення відносин між іншою американською країною, Колумбією, де при владі лівий уряд, та США. 20 жовтня стало відомо про відкликання колумбійського посла з Вашингтона – після того, як президент США Дональд Трамп звинуватив колумбійського президента Густаво Петро в торгівлі наркотиками. Раніше США відкликали візу Петро після того, як він на пропалестинському мітингу в Нью-Йорку закликав військових США не підкорятися наказам Трампа.