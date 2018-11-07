США: підозрюваний у розсилці пакунків з вибухівкою відмовився від можливості вийти під заставу

У США Цезар Сайок, підозрюваний у розсилці впливовим громадянам пакунків з вибухівкою, відмовився від можливості вийти під заставу на час судових слухань.

Сайок залишиться під вартою.

Прокурори наполягали, що затриманий надто небезпечний, щоб відпускати його під заставу. Федеральний захисник зазначила, що її клієнт і не подавав такої заявки.

6 листопада федеральний суд Нью-Йорка призначив попереднє слухання по суті справи на 12 листопада.

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вибухові пристрої були виявлені в поштових скриньках поруч із будинками бізнесмена Джорджа Сороса, подружжя Білла і Гілларі Клінтон, а також були направлені в офіс екс-президента Барака Обами, колишньому міністрові юстиції США Ерікові Голдеру, в нью-йоркське бюро телеканалу CNN, на ім’я екс-директора ЦРУ Джона Бреннана.

Усіх цих людей об’єднує те, що вони є політичними опонентами або різкими критиками Республіканської партії і президента Дональда Трампа.

Жоден із пакунків не вибухнув, майже всі їх перехопили. Слідчі мають з’ясувати, чи був метою підрив вибухівки, чи намір посіяти паніку.

26 жовтня у поліції повідомили, що затримали підозрюваного у тому, що він надсилав поштою пакунки з вибухівкою.