У США знайшли вже 12 підозрілих пакунків, які надсилають відомим діячам

Загальна кількість виявлених підозрілих пакетів, надісланих впливовим представникам Демократичної партії та критикам президента США Дональда Трампа, зросла до 12.

26 жовтня у Флориді знайшли підозрілий пакунок, адресований сенатору-демократу від Нью-Джерсі Корі Букеру.

Поліція Нью-Йорка повідомила, що у поштовому відділенні виявили імовірний вибуховий пристрій, який надіслали колишньому директору національної розвідки.

Обидва вони критикували політику президента Трампа.

У поліції повідомили, що затримали підозрюваного у тому, що він надсилав поштою пакунки з вибухівкою

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25 жовтня підозрілі пакунки надійшли на адресу актора Роберта де Ніро, а також екс-віце-президента США Джо Байдена, який працював з Бараком Обамою і різко критикував президента Дональда Трампа.

Раніше вибухові пристрої були виявлені в поштових скриньках поруч із будинками бізнесмена Джорджа Сороса, подружжя Білла і Гілларі Клінтон, а також були направлені в офіс екс-президента Барака Обами, колишньому генпрокурору США Еріку Холдеру, в нью-йоркське бюро телеканалу CNN, на ім’я екс-директора ЦРУ Джона Бреннана.

Всіх цих людей об’єднує те, що вони є політичними опонентами або різкими критиками Республіканської партії і президента Дональда Трампа.

Жоден із пакунків не вибухнув, майже всі їх перехопили. Слідчі мають з’ясувати, чи був метою підрив вибухівки, чи намір посіяти паніку.

Президент США заявив, що політичному насильству немає місця в Сполучених Штатах. Дональд Трамп зазначив, що в країні розпочато федеральне розслідування інцидентів.

Водночас він закликав засоби інформації припинити «нескінченну ворожість», а також «постійні негативні, а часто й брехливі напади й повідомлення».

Критики Трампа звинуватили його у підбурюванні до насильства через використовувану президентом США риторику.