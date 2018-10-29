У Атланті перехопили ще один підозрілий пакунок, адресований CNN

У американській Атланті правоохоронці перехопили черговий підозрілий пакунок, адресований телеканалу CNN. Про це ідеться у заяві президента телекомпанії Джеффа Цукера.

Посилку перехопили в одному з поштових відділень.

У заяві також зазначається, що пошта, яку адресують CNN, не надходить у будівлю телеканалу безпосередньо – її попередньо перевіряють.

Раніше вибухові пристрої були виявлені в поштових скриньках поруч із будинками бізнесмена Джорджа Сороса, подружжя Білла і Гілларі Клінтон, а також були направлені в офіс екс-президента Барака Обами, колишньому генпрокурору США Еріку Холдеру, в нью-йоркське бюро телеканалу CNN, на ім’я екс-директора ЦРУ Джона Бреннана.

Всіх цих людей об’єднує те, що вони є політичними опонентами або різкими критиками Республіканської партії і президента Дональда Трампа.

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Жоден із пакунків не вибухнув, майже всі їх перехопили. Слідчі мають з’ясувати, чи був метою підрив вибухівки, чи намір посіяти паніку.

У поліції повідомили, що затримали підозрюваного у тому, що він надсилав поштою пакунки з вибухівкою