Бородянський анонсував запуск телеканалу для окупованих територій 1 березня

Міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський заявив, що телеканал для окупованих територій мають запустити 1 березня.

«На сьогодні ми практично завершили переговори з усіма медіа-групами про надання цим каналом прем’єрного контенту. Наразі ми перебуваємо на етапі узгодження меморандуму з телевізійними групами», – заявив Бородянський на пресконференції у Києві, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Він додав, що назву каналу затвердять найближчим часом, а конкурс на керівника каналу вже оголошено.

Раніше у Міністерства культури, молоді та спорту України заявляли, що телеканал запрацює 15 лютого.

Влітку 2019 року Офіс президента України озвучував ідею створення світового російськомовного каналу для боротьби і «за уми» українців на окупованих територіях Донбасу та Криму, і «за уми» росіян на території Росії.

Перший заступник міністра культури, молоді та спорту Анатолій Максимчук раніше пообіцяв в лютому 2020 року запустити новий телеканал для непідконтрольних Києву територій.