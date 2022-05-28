Маркарова повідомила про видачу візи для роботи в Україні новому послу США

Бріджит Брінк отримала візу для роботи в Україні на посаді посла США, повідомила у фейсбуці посол України в США Оксана Маркарова.

«Велика приємність видати візу і зустрітися з колегою – новим послом США в Україні Бріджит Брінк. Україна завжди мала найкращих очільників американського дипломатичного представництва, які були не тільки високопрофесійними дипломатами, але й прекрасними людьми та прикладами публічного служіння», – написала Маркарова.

Вона висловила сподівання «на активну спільну роботу у визначальний час нашої боротьби за незалежність і демократію».

Президент США Джо Байден висунув кандидатуру Бріджит Брінк на посла США в Україні наприкінці квітня. Кандидатуру Брінк Сенат США затвердив 19 травня. Посада посла США в Україні залишалася вакантною протягом трьох років.

Бріджит Брінк, яка знає російську, вже 25 років на дипломатичній службі, працювала Узбекистані, Грузії, Словаччині, а також обіймала низку керівних посад у Держдепартаменті та Раді національної безпеки Білого дому.