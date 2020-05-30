Стрілянина в Броварах: суд арештував першого підозрюваного 

Суд у Броварах обрав запобіжний захід першому підозрюваному у справі про стрілянину в місті напередодні. Як повідомляє пресслужба Нацполіції, фігуранта справи арештували без права внесення застави.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко додав, що підозрюваного триматимуть під вартою 60 діб. Він висловив сподівання, що аналогічні рішення будуть ухвалені і щодо решти затриманих.

У поліції заявили, що станом на 30 травня встановлено 28 осіб, причетних до стрілянини. 21-му з них оголосили про підозру за статтею «хуліганство».

Геращенко раніше заявляв, що поліція визначила понад 60 учасників стрілянини у Броварах на Київщині, зокрема замовників.

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Вранці 29 травня у Броварах під Києвом стався конфлікт із застосуванням зброї між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями.

Поліція повідомила про затриманих. Зброю правоохоронці вилучили, кримінальне провадження відкрили за статтею про «хуліганство».​

Керівництво МВС назвало причиною ситуації у Броварах корупцію у визначенні квот для перевізників і непрозорий розподіл маршрутів чиновниками у Київській області.