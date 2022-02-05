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У Брюсселі українська громада протестувала проти агресії Росії

Демонстранти засудили дії Росії, яка стягує війська до українських кордонів

Українська громада вийшла на демонстрацію в Брюсселі, виступаючи проти агресії Росії. Кількадесят її учасників зібралися біля Європарламенту, щоб акцію побачило якомога більше європейських політиків, і закликали Євросоюз посприяти мирному вирішенню конфлікту, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Я прийшов на цей мітинг, бо українцям треба казати вголос, що нам потрібна допомога Європи, Америки, і нам треба протистояти цьому російському імперіалізму, і для мене це є дуже важливо», – сказав Радіо Свобода один із учасників акції.

У Брюсселі протестували проти агресії Росії (відео)
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У Брюсселі протестували проти агресії Росії (відео)

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Дії Росії, яка стягує війська до українських кордонів, демонстранти рішуче засудили й обурилися, що через вісім років після незаконної анексії Криму і початку війни на сході України російський президент Володимир Путін продовжує погрожувати незалежності України.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.

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