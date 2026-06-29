Британія виділить понад півмільярда євро на переозброєння своїх командос

Уряд Великої Британії виділить понад 500 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 579,7 мільйона євро) на подальше переозброєння підрозділів спеціального призначення своєї армії, відомих як командос.

За повідомленням Міністерства оборони країни, очільник відомства Ден Джарвіс змістив План інвестицій (DIP) в оборону на «більш нагальні пріоритети», які включають постачання новітнього обладнання військовим.

«Понад 500 мільйонів фунтів стерлінгів буде виділено на продовження трансформації британських командос, зокрема за допомогою нових високошвидкісних катерів Commando Insertion Craft. Елітні командос Великої Британії будуть оснащені новими високошвидкісними катерами, найновішими безпілотниками та автономними технологіями», – йдеться в повідомленні.





Як заявляє уряд, Джарвіс протягом останніх двох тижнів зміщував пріоритети Плану інвестицій в оборону, який, як очікується, буде опубліковано перед самітом НАТО. Оновлений план має віддавати перевагу постачанню новітнього обладнання військовослужбовцям, зокрема для елітних командос Великої Британії.

3-тя бригада командос у складі Королівської морської піхоти – це елітні сили швидкого реагування британської армії, призначені до розгортання будь-де в світі за дуже короткий термін. Як зазначає уряд, вони утворюють авангард сил швидкого реагування НАТО.

Оновлена програма DIP передбачає понад 500 мільйонів фунтів стерлінгів на перетворення командос у «Сили командос майбутнього», які будуть зосереджені на Крайній Півночі через його дедалі більше значення для безпеки Великої Британії та НАТО:

«Ці смертоносні сили будуть оснащені новими високошвидкісними катерами Commando Insertion Cable (CIC), які можна буде використовувати для подальшого захоплення танкерів російського тіньового флоту та інших операцій з морської безпеки».

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Зокрема, майже 100 мільйонів фунтів стерлінгів підуть на нові трансформаційні технології. Це передбачає оснащення безпілотниками, засобами зв’язку наступного покоління, мережевим цільовим спостереженням і ударними безпілотниками. За розрахунком Міноборони, це створить значну економічну можливість для британської промисловості, підтримає висококваліфіковані робочі місця, технології та експортний потенціал.

«Ми інвестуємо в нові смертоносні ударні безпілотники, швидкісні катери та десантні транспортні кораблі, щоб забезпечити наших командос обладнанням, необхідним для того, щоб випереджати супротивників та захищати нас. План інвестицій в оборону надасть пріоритет постачанню найновішого обладнання нашим силам на передовій, щоб вони могли продовжувати свою життєво важливу роботу у все більш небезпечному світі», – заявив Ден Джарвіс.

Попередник Джарвіса Джон Гілі, який пішов у відставку 11 червня, обґрунтовував своє рішення браком фінансування оборони.