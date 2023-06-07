Британія додатково профінансує МАГАТЕ для підтримки її роботи в Україні

Велика Британія надасть додатково 750 тисяч фунтів стерлінгів (близько 933 тисяч доларів) Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) для підтримки його місій в Україні, йдеться в заяві міністерства закордонних справ у Лондоні 7 червня. Про це повідомляє CNN.

За даними відомства, у цілому підтримка Сполученим Королівством ядерної безпеки в Україні з початку війни склала 5 мільйонів фунтів (понад 6,2 мільйона доларів).

«Варварські напади Росії на цивільну інфраструктуру України та її незаконний контроль над Запорізькою атомною електростанцією суперечать усім міжнародним нормам ядерної безпеки. Вона стверджує, що дотримується стандартів ядерної безпеки, але її дії говорять про інше», – заявила постійна представниця Великої Британії в МАГАТЕ Корінн Кітселл, яка взяла участь у засіданні Ради керівників агенції у Відні.

На зустрічі генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі представив доповідь про ядерну безпеку та гарантії в Україні, йдеться у повідомленні. «У доповіді окреслено стан ядерної безпеки на ядерних об’єктах України, і, зокрема, викликає глибоке занепокоєння ситуація на Запорізькій атомній електростанції, яка використовує воду з Каховської греблі для свого ставка-охолоджувача», – йдеться в повідомленні FCDO.

Запорізька АЕС із шістьма реакторами є найбільшою атомною електростанцією в Європі. Здебільшого станцію побудували за радянських часів, вона стала власністю України після проголошення незалежності від Радянського Союзу в 1991 році.

Електростанція розташована на східному березі річки Дніпро в Україні. Ця територія та атомний комплекс перебувають під контролем Росії з початку війни, але станцією досі переважно керують українські співробітники.