Британський спецназ вчиться протидіяти Росії замість ісламських екстремістів – ЗМІ

Віська спеціального призначення розробили нову концепцію протидії силам противника по всьому світу. Про це пише британська газета The Guardian. За даними видання, у спецназу Об’єднаного королівства зміняться пріоритети в роботі – протидія ісламським екстремістам була визнана менш важливою, аніж боротьба з Росією, Іраном і Китаєм.

Джерело британського суспільного мовника BBC в британському уряду розповіло, що задачі спецназу з виконання антитерористичних місій знижуються, тоді як зростає необхідність протистояти операціям з боку великих держав.

Нова концепція дозволяє британській армії використовувати спецназ у інших країнах, де не розміщені британські війська, наприклад, у країнах Балтії та Африки, аби протистояти загрозам з боку Росії. Під час нових місій, стверджують джерела каналу, спецназ менше вдаватиметься до фізичного насильства, натомість буде більше співпрацювати з розвідкою і контрррозвідкою.

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BBC зазначає, що при цьому бойові зіткнення з силами, які підтримують Росія, Китай та Іран, можуть призвести до політичних ризиків, небажаних для Лондона. Новий документ, за даними журналістів, незабаром будуть обговорювати в британському парламенті.

Велика Британія посилила свою критику політики Росії після того, як на її території, в місті Солсбері, стався замах на колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію в березні 2018 року. Внаслідок цього загинула британка Дон Стерджесс. Вона отруїлася нервово-паралітичним агентом «Новачок», який, за даними слідства, використали офіцери Головного управління розвідки Росії, щоб отруїти Скрипалів.

Кремль свою причетність до замаху заперечує.