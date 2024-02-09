Зеленський присвоїв звання Героя України Буданову

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України начальнику Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирилу Буданову. Відповідний указ №57/2024 від 8 лютого опублікований на сайті президента.

Також указом №56/2024 звання Героя України присвоєно підполковнику В’ячеславу Агеєву.

В указах йдеться, що звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» присвоєне «за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові».

Главою ГУР Міноборони Кирило Буданов став 5 серпня 2020 року указом президента України Володимира Зеленського. З весни 2014 року брав участь у бойових діях на сході України. Був тяжко поранений. З 2018 року перебував на спеціальній роботі, а з 2020-го обіймав посаду заступника директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України.

У 2021 році Буданову було присвоєно звання бригадного генерала, а 3 квітня 2022 року – генерал-майора. Серед інших нагород Буданова: повний кавалер ордена «За мужність», «Хрест бойових заслуг», «Учасник АТО», «За військову звитягу», «Захиснику Вітчизни».