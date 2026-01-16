Чарльз ІІІ відзначив річницю угоди з Україною про сторічне партнерство

Король Великої Британії Чарльз ІІІ 16 січня відзначив річницю підписання угоди про сторічне партнерство з Україною.

Він висловив надію, що квітучі відносини між двома країнами є джерелом «надії й моральної підтримки в цей складний час».

«Героїчна стійкість України перед такими жахливими труднощами й болем є надзвичайним прикладом для світу, і я незмінно вражений неймовірною сміливістю, відвагої та витримкою, яку виявляє український народ», – йдеться в зверненні, опублікованому королівською пресслужбою.

Він побажав Україні справедливого та сталого миру, який забезпечить її безпеку, суверенітет і процвітання.

Читайте також: Велика Британія надає додатково на підтримку енергетики України 20 мільйонів фунтів стерлінгів

Президент Володимир Зеленський тим часом повідомив про зустріч із міністром юстиції Великої Британії Девідом Леммі – сторони обговорили обговорили ракетні удари Росії по українській енергетиці та посилення захисту від них.

Зеленський подякував Лондону за останній пакет енергетичної підтримки для України «саме зараз, коли це найбільш потрібно».

Також, за його словами, розмова торкнулася ситуації в дипломатії та санкційної політики проти Росії.

«Детально поінформував пана міністра про ситуацію на полі бою та російські втрати. Бачимо також, як Росія активно рекрутує іноземних громадян, зокрема з країн Глобального Півдня, на свою злочинну війну. Має бути більше координації партнерів, щоб таким випадкам запобігати», – додав голова держави.





Леммі заявив, що «мав за честь» зустрітися із Зеленським сьогодні:

«Сьогодні й щодня, ми підтримуємо Україну».

16 січня 2025 року прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент України Володимир Зеленський у Києві підписали угоду про сторічне партнерство між країнами.

Документ складається з 14 статей, які, серед іншого, стосуються зміцнення обороноздатності, безпеки та досягнення консенсусу щодо членства України в НАТО, посилення співпраці у сфері енергетики, у сфері правосуддя та притягнення до відповідальності та протидії іноземним інформаційним маніпуляціям і втручанням, використання потенціалу соціокультурних зв’язків, а також співробітництва з питань міграції.

Також, за словами Зеленського, за угодою, щорічно Україна отримуватиме від Великої Британії військову допомогу на щонайменше 3,6 мільярда доларів.



