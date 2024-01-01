Президент Чехії підтримав перехід країни на євро

Чехія після 20 років членства в Євросоюзі має «довести до кінця перехід на спільну європейську валюту», наголосив президент Чехії Петр Павел у першій новорічній промові на посаді глави держави.

Павел нагадав, що у 2024 році відзначатиметься 20-річчя вступу Чехії в ЄС і 25-річчя членства республіки в НАТО.

«Це… нагода згадати про зобов’язання, які ми добровільно взяли при вступі до Альянсу та ЄС. Перше – видатки на оборону, це по багатьох роках знову виконуємо. Друге – прийняття спільної європейської валюти. Настав час робити конкретні кроки, які приведуть нас до виконання цього зобов’язання. Попри нескінченні дискусії щодо переваг і недоліків, для розташованої у центрі Європи країни з відкритою експортною економікою спільна валюта є логічним майбутнім», – переконаний президент.

У своїй промові чеський лідер приділив «велику увагу» нещодавній трагедії у Карловому університеті. Він закликав співвітчизників не піддаватися страху, «бо не можна дозволити забрати у нас радість життя та надію на краще майбутнє».

Президент також схвально відгукнувся про роботу уряду, водночас розкритикувавши урядовців за те, що «не можуть довести до громадськості необхідність непопулярних реформ».

Водночас він застеріг політиків від «популістських обіцянок і залякувань», що лише «загострюють проблеми».

Петр Павел обійняв посаду президента Чехії в березні 2023 року.

21 грудня 24-річний студент вчинив стрілянину на факультеті мистецтв, вбивши 13 людей, а потім і себе. Ще одна людина померла в лікарні пізніше.

Це була найбільша масова стрілянина в центральноєвропейській країні і одна з найкривавіших в Європі.

У поліції напередодні повідомили, що нападник, раніше невідомий поліції, мав «величезний арсенал зброї і боєприпасів», і що швидкі дії поліції запобігли значно серйознішій стрілянині.

Інцидент стався в будівлі філософського факультету Карлового університету. Будівля розташована на площі Яна Палаха у жвавому туристичному районі Праги.