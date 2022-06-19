Через мінометні обстріли на Сумщині постраждала цивільна жінка – прокуратура

Через мінометні обстріли міста Середини-Буди на Сумщині постраждала цивільна жінка, зруйновані житлові будинки та об’єкт критичної інфраструктури. Про це 19 червня повідомляє обласна прокуратура.

Як зазначено в повідомленні, за процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 19 червня 2022 року рано-вранці – з третьої години до п’ятої години 30 хвилин російські військовослужбовці, застосовуючи засоби ведення війни, які заборонені міжнародним правом, з території РФ обстрілювали з мінометів місто Середину-Буду Шосткинського району Сумської області.

«Через обстріли розпочалась пожежа. Вогнем знищено житловий будинок, іще пошкоджено щонайменше 9 будинків, господарчі споруди тощо. 48-річна цивільна жінка отримала тілесні ушкодження. Також у результаті обстрілів пошкоджено електроопору та обірвано дроти. Досудове розслідування здійснюється слідчими відділення поліція №1 (м. Середина-Буда) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області», – поінформували в прокуратурі.

Українська влада часто повідомляє про те, що російські війська відкривають вогонь по прикордонній території Сумської області.

Зокрема, внаслідок ракетного удару по Сумщині вночі проти 16 червня загинули чотири людини та ще шестеро зазнали поранень.

Офіс генерального прокурора України повідомляє про 18310 зареєстрованих злочинів агресії та воєнних злочинів у період повномасштабного вторгнення РФ.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити 4509 випадків загибелі, 5585 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну Росії. Це дані від 24 лютого до півночі 16 червня, повідомили в УВКПЛ ООН. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури. Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.