Через мінометні обстріли на Сумщині постраждала цивільна жінка – прокуратура

Через мінометні обстріли міста Середини-Буди на Сумщині постраждала цивільна жінка, зруйновані житлові будинки та об’єкт критичної інфраструктури. Про це 19 червня повідомляє обласна прокуратура.
Як зазначено в повідомленні, за процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 19 червня 2022 року рано-вранці – з третьої години до п’ятої години 30 хвилин російські військовослужбовці, застосовуючи засоби ведення війни, які заборонені міжнародним правом, з території РФ обстрілювали з мінометів місто Середину-Буду Шосткинського району Сумської області.
«Через обстріли розпочалась пожежа. Вогнем знищено житловий будинок, іще пошкоджено щонайменше 9 будинків, господарчі споруди тощо. 48-річна цивільна жінка отримала тілесні ушкодження. Також у результаті обстрілів пошкоджено електроопору та обірвано дроти. Досудове розслідування здійснюється слідчими відділення поліція №1 (м. Середина-Буда) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області», – поінформували в прокуратурі.
Українська влада часто повідомляє про те, що російські війська відкривають вогонь по прикордонній території Сумської області.
Зокрема, внаслідок ракетного удару по Сумщині вночі проти 16 червня загинули чотири людини та ще шестеро зазнали поранень.
Офіс генерального прокурора України повідомляє про 18310 зареєстрованих злочинів агресії та воєнних злочинів у період повномасштабного вторгнення РФ.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити 4509 випадків загибелі, 5585 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну Росії. Це дані від 24 лютого до півночі 16 червня, повідомили в УВКПЛ ООН. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури. Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 4509 і поранення 5585 цивільних через повномасштабну війну Росії проти України. Серед загиблих – щонайменше 294 дитини, серед поранених – 463. Це дані від 24 лютого до півночі 16 червня, повідомили в УВКПЛ ООН. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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