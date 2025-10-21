Армія РФ атакувала критичну інфраструктуру Черкащини – ОВА

Російські війська атакували критичну інфраструктуру Черкаської області, повідомив 21 жовтня очільник обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

«Наші оборонці відбили частину атак, знешкодивши три російські БпЛА. На щастя, постраждалих немає… Рятувальники ліквідували пожежі на об’єкті. Зі зрозумілих причин – без подробиць», – написав він у телеграмі.

За словами голови ОВА, у Смілянській територіальній громаді уламками дрона пошкоджений вуличний трансформатор, через що понад півтори сотні абонентів залишилися без світла.

«За попередніми даними, є наслідки і для житлової інфраструктури. Обстеження триває», – додав він.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.