На Чернігівщині через нічну атаку РФ загинули дві жінки – ОВА

На Чернігівщині через нічну атаку РФ по Городні загинули цивільні жінки 75 і 72 років, повідомив голова обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.



«Абсолютно підлий удар. Росіяни атакували місто ударними дронами опівночі, коли люди вже спали. Пошкоджені домівки. Також приліт прийшовся по будівлі непрацюючого підприємства», – написав він у телеграмі.

За його словами, на місцях влучань виникли пожежі, займання вже ліквідували.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.