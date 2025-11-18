Доступність посилання

На Чернігівщині через нічну атаку РФ загинули дві жінки – ОВА

Наслідки російської атаки на Чернігівщині, 18 листопада 2025 року
Наслідки російської атаки на Чернігівщині, 18 листопада 2025 року

На Чернігівщині через нічну атаку РФ по Городні загинули цивільні жінки 75 і 72 років, повідомив голова обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

«Абсолютно підлий удар. Росіяни атакували місто ударними дронами опівночі, коли люди вже спали. Пошкоджені домівки. Також приліт прийшовся по будівлі непрацюючого підприємства», – написав він у телеграмі.

За його словами, на місцях влучань виникли пожежі, займання вже ліквідували.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

