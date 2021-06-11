У Чернівецькій області чинні два рішення влади, що суперечать закону про статус української мови – прокуратура

У Чернівецькій області залишаються чинними два рішення органів місцевого самоврядування, що викликають питання щодо відповідності чинному закону про функціонування української мови. Про це Радіо Свобода стало відомо з відповіді на запит.

«Із указаних Уповноваженим із захисту державної мови рішень органів місцевого самоврядування Чернівецької області, ухвалених у 2012 році, виявлене єдине діюче таке рішення, однак розгляд питання щодо його скасування винесене на розгляд чергової сесії ради», – розповіли в прокуратурі про одне з рішень.

Друге рішення органу місцевого самоврядування, ухвалене у 2020 році з мовного питання, скеровано Уповноваженому із захисту державної мови для вивчення – не відповідає воно закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», йдеться в відповіді на запит.

Прокуратура не уточнила, про які саме рішення йдеться, і які саме органи самоврядування їх ухвалили.

Надалі вирішуватиметься питання «щодо вжиття заходів представницького характеру», інформує Чернівецька обласна прокуратура.

Чинний закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» не передбачає надання рішеннями місцевих рад будь-яким мовам статусу регіональних на будь-якій частині території України.

Болградська окружна прокуратура (Одеська область) подала 14 травня позовну заяву в інтересах держави до Одеського окружного адміністративного суду. У ній йдеться про необхідність визнання Болградською районною радою Одеської області нечинним та протиправним рішення від 25 липня 2013 року про надання російській мові статусу регіональної.

Луганська обласна прокуратура у відповідь на запит Радіо Свобода навела перелік тих органів місцевого самоврядування регіону, які за останні кілька років скасували ухвалені ними рішення про статус російської мови як регіональної.