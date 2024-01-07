Чеський урядовець попросив вибачення за вечірку під час стрілянини в університеті

Віцепремʼєр Чехії та міністр праці Маріан Юречка в ефірі чеського телебачення повторно попросив вибачення за проведення різдвяної вечірки в міністерстві під час стрілянини в Карловому університеті, коли загинули 14 людей. Кілька представників опозиції закликали його піти у відставку.

Як повідомляє iDnes, різдвяний корпоратив зі співробітниками міністерства не було зупинено після того, як стало відомо про стрілянину та жертви. Очевидці стверджують, що Юречка повернувся на нього після екстреного засідання уряду, зібраного через ситуацію в університеті.

Сам Юречка раніше заявляв, що пізно отримав інформацію про стрілянину, і що вечірка була зупинена близько девʼятої години вечора. Стрілянина на факультеті розпочалася близько третьої години дня, за даними iDnes, захід тривав до півночі.

Юречка в телеефірі повідомив, що питання про відставку готове. Премʼєр-міністр Чехії Петр Фіала 7 січня заявив, що шкодує про ситуацію, але вважає пояснення міністра вичерпними, повідомляє видання Seznam Zprávy.

Стрілянина в будівлі філософського факультету Карлового університету стала наймасштабнішим масовим убивством у Центральній Європі за останні роки. На студентів, викладачів та перехожих напав студент університету, згодом він наклав на себе руки. У країні оголошувалася національна жалоба.