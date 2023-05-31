ОК «Південь»: у Чорному морі чергують 9 російських кораблів

На бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають дев’ять російських кораблів, повідомило оперативне командування «Південь» 31 травня.

«На бойовому чергуванні залишається три ракетоносії, два з яких – підводні. Сумарний залп «Калібрів» готових до застосування – 16», – йдеться в повідомленні.

Напередодні речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк заявила про ознаки підготовки РФ до «підступної атаки» за допомогою змішаних типів боєприпасів.



«Виявити пуски з підводних ракетоносіїв дещо складніше. Що може свідчити про те, що ворог готує підступну атаку за допомогою змішаних типів боєприпасів – міксування дронової і ракетної атаки…Треба бути готовими до будь-якого розвитку подій», – сказала вона в ефірі національного телемарафону.

Раніше речниця Оперативного командування «Південь» в ефірі «Свобода.Ранок» (проєкт Радіо Свобода) заявила, що під час двох останніх атак дронами російські військові намагалися обійти зону ураження української системи протиповітряної оборони на півдні України.

У ніч на 30 травня Росія, за даними командування Повітряних сил ЗСУ, запустила по Україні 31 дрон-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили 29 із них. Як повідомили в командуванні Повітряних сил, майже всі безпілотники збили на підступах до Києва або над столицею України. У Київській міській військовій адміністрації зауважують, що це вже 17-а атака по Києву в травні і третя – за добу.