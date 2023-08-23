У ВМС підрахували, скільки кораблів тримає Росія у Чорному морі

У Чорному морі станом на 15.30 на бойовому чергуванні перебуває вісім російських кораблів, серед них один ракетоносій із загальним залпом до 8 «Калібрів», повідомляє пресслужба командування Військово-морських сил ЗСУ.

«В Азовському морі – 2 ворожих кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 8 ракет; в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться 8 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 24 ракет», – йдеться в повідомленні.