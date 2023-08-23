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У ВМС підрахували, скільки кораблів тримає Росія у Чорному морі

У Чорному морі станом на 15.30 на бойовому чергуванні перебуває вісім російських кораблів, серед них один ракетоносій, кажуть у ВМС ЗСУ

У Чорному морі станом на 15.30 на бойовому чергуванні перебуває вісім російських кораблів, серед них один ракетоносій із загальним залпом до 8 «Калібрів», повідомляє пресслужба командування Військово-морських сил ЗСУ.

«В Азовському морі – 2 ворожих кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 8 ракет; в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться 8 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 24 ракет», – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що впродовж доби, «в інтересах РФ», прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 11 суден, із них два судна рухалось з протоки Босфор; до Чорного моря – 28 суден.

Станом на ранок 22 серпня, на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувало 10 російських кораблів, серед яких два носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп яких складає до 12 ракет, повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.

20 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України понад шість тисяч ракет і три тисячі дронів. «Абсолютна більшість із них – по цивільних, а не військових об’єктах», – заявив Зеленський.

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