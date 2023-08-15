Гуменюк розповіла, чи утримує Росія ракетоносії у Чорному морі

Зараз у Чорному морі немає російських ракетоносіїв, але їх можуть вивести ближче до опівночі, заявила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк

«Зараз ракетоносіїв на чергуванні немає, але ми знаємо тактику ворога – вони можуть з’явитися ближче до опівночі. Вони часто нарощують присутність саме вночі для того, щоб потім застосовувати під час нічних ракетних атак», – сказала вона в ефірі національного телемарафону.

За словами Гуменюк, корабельне угруповання є «досить потужним» – 11 одиниць в Чорному морі та одна в Азовському.



«Продовжують вивідувати обстановку і проводити ретельну розвідку. Тому що все частіше спостерігаємо наявність БПЛА, які заходять і з території Чорного моря», – додала вона.

Рано-вранці 15 серпня російські війська завдали чергового масованого удару по Україні, зокрема, по Львову, Луцьку, Дніпру, Смілі. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок ракетної атаки Росії на українські міста пошкоджені цивільні об’єкти у восьми регіонах.

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За даними Повітряних сил, загарбники випустили щонайменше 28 крилатих ракет, з них – чотири крилатих ракет «Калібр» з фрегата з акваторії Чорного моря. Сили ППО збили 16 ракет.