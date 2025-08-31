ЗМІ: поблизу Чорноморська підірвалося цивільне судно

Цивільне судно отримало пошкодження сьогодні вранці в результаті вибуху в районі порту Чорноморськ. Про це повідомило видання «Думська» з посиланням на власні джерела.

За даними видання, йдеться про суховантаж NS PRIDE під прапором Белізу, екіпаж не постраждав, сам балкер на плаву.

За попередньою інформацією, під ним здетонувала нерозірвана частина збитого напередодні «Шахеда».

Інцидент з цивільним судном у коментарі «Думська» та Суспільне. Одеса підтвердив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук – воно натрапило на невизначений вибуховий пристрій.

За його словами, жертв серед екіпажу немає, судно отримало незначні пошкодження, зараз відбувається його огляд. Ймовірно, воно далі рухатиметься своїм ходом.



