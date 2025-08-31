Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

ЗМІ: поблизу Чорноморська підірвалося цивільне судно

Йдеться про суховантаж під прапором Белізу, екіпаж не постраждав, сам балкер на плаву. Фото ілюстративне
Йдеться про суховантаж під прапором Белізу, екіпаж не постраждав, сам балкер на плаву. Фото ілюстративне

Цивільне судно отримало пошкодження сьогодні вранці в результаті вибуху в районі порту Чорноморськ. Про це повідомило видання «Думська» з посиланням на власні джерела.

За даними видання, йдеться про суховантаж NS PRIDE під прапором Белізу, екіпаж не постраждав, сам балкер на плаву.

За попередньою інформацією, під ним здетонувала нерозірвана частина збитого напередодні «Шахеда».

Інцидент з цивільним судном у коментарі «Думська» та Суспільне. Одеса підтвердив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук – воно натрапило на невизначений вибуховий пристрій.

За його словами, жертв серед екіпажу немає, судно отримало незначні пошкодження, зараз відбувається його огляд. Ймовірно, воно далі рухатиметься своїм ходом.


Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG