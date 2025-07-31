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Число загиблих у Києві зросло до 11 – ДСНС

Наслідки російського ракетного удару по Києву, 31 липня 2025 року
Наслідки російського ракетного удару по Києву, 31 липня 2025 року

Число загиблих унаслідок нічного комбінованого удару по Києву зросло до 11, повідомив речник Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві Павло Петров.

За його словами, вісім людей виявили загиблими на місці ракетного удару по дев’ятиповерхівці в Святошинському районі. Пошуково-рятувальна операція триває, додав речник.

Раніше рятувальники повідомили, що співробітники ДСНС вивезли майже 500 тонн будівельних конструкцій та прибрали 36 знищених транспортних засобів. До пошуку людей під завалами залучені чотири кінологічних розрахунки.

РФ атакувала Київ: зруйновано під'їзд багатоповерхівки, під завалами люди (відео)
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РФ атакувала Київ: зруйновано під'їзд багатоповерхівки, під завалами люди (відео)

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У Києві внаслідок російського удару в ніч на 31 липня, за останніми даними, постраждали 124 людини, повідомив очільник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Раніше він повідомляв також про вісьмох загиблих.

Повітряні сили повідомили, що російські військові в ніч на 31 липня атакували Україну 317 засобами повітряного нападу: 309 безпілотниками і вісьмома крилатими ракетами, основним напрямком удару був Київ. За даними військових, зафіксовані прямі влучання п’яти ракет (одна із них влучила у житловий будинок в Києві), а також 21 ударного безпілотника у 12 локаціях. Крім того, у 19 локаціях зафіксували падіння уламків збитих цілей.

Російський удар був завданий на тлі заяви президента США Дональда Трампа, який сказав, що «дуже розчарований» російським лідером Володимиром Путіним через небажання зупинити війну і «скоротить» свій раніше озвучений 50-денний термін, до якого російський лідер повинен був погодитися на мирні переговори. Трамп заявив, що дедлайн – 10 днів – для Росії розпочинається 29 липня.


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