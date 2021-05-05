Зеленський: до Дня Незалежності більшість українців, що потребують щеплення від COVID-19, мають бути вакциновані

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність збільшення темпів вакцинації від коронавірусної інфекції COVID-19, щоб до Дня Незалежності, 24 серпня, щеплення отримали більшість українців, які його потребують. Як повідомила 5 травня пресслужба голови держави, Зеленський сказав про це під час селекторної наради щодо ситуації з COVID-19.

«До Дня Незалежності більшість українців, які потребують щеплення від COVID-19, мають отримати вакцину. Темпи вакцинації необхідно збільшувати. Крім того, потрібно проводити роз’яснювальну роботу серед людей щодо важливості вакцинації. Адже це – єдиний і найбільш ефективний шлях у боротьбі з пандемією», – сказав Зеленський.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наразі є можливість за добу щеплювати 80-100 тисяч українців.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов додав, що система охорони здоров’я України дає змогу вакцинувати і 400-500 тисяч осіб на добу у разі наявності вакцини. За словами Степанова, у країні працюють 11 тисяч кабінетів щеплення.

Віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та міністр охорони здоров’я повідомили, що в Україні триває процес підготовки до впровадження «паспортів вакцинації та імунізації» відповідно до європейських стандартів.

За даними МОЗ, станом на 5 травня в Україні вакциновано понад 759 тисяч людей.

В Україні за останню добу виявили 2 758 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 2 090 986 людей, померли від COVID-19 – 45 077.