Найбільша авіакомпанія Росії відсторонила від роботи пілотів, які відмовилися щеплюватися від COVID-19

Російська авіакомпанія «Аерофлот» відсторонила від роботи і відправила у відпустку без збереження зарплати шістьох пілотів, які відмовилися зробити щеплення від COVID-19. Про це повідомляє РБК з посиланням на представника авіакомпанії Михайла Дьоміна, зазначивши, що в «Аерофлоті» працюють понад дві тисячі пілотів.

6 вересня Шереметьєвська профспілка льотного складу повідомила, що «Аерофлот» почав усувати невакцинованих пілотів, «хоча ніхто не зобов’язував роботодавця застосовувати такі заходи».

У профспілці називають дискримінацією відсторонення від польотів невакцинованих пілотів, хоча нещеплені співробітники інших підрозділів авіакомпанії продовжують працювати.

Подібної ситуації з відстороненням від роботи немає в інших авіакомпаніях Росії. Застосовувані до працівників заходи викликають соціальну напруженість і підштовхують їх до звільнення, попередили в профспілці і попросили керівництво «Аерофлоту» скасувати наказ про відсторонення.