У Харківській ОДА закликали готуватися до транспортних обмежень і «дистанційки» через COVID-19

У Харківській обласній державній адміністрації попередили жителів регіону, що вони мають бути готовими до посилення карантинних обмежень, зокрема до можливих транспортних обмежень і переходу навчальних закладів середньої й вищої освіти на дистанційне навчання через погіршення ситуації з COVID-19.

«Конкретні обмежувальні заходи будуть розглядатися під час засідань регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, проте ми повинні напрацювати фахові рекомендації та алгоритми, які допоможуть правильній організації карантину. Ми повинні вже зараз закликати людей відповідально ставитися до власного здоров’я, не нехтувати індивідуальними засобами захисту та не боятися, й приєднуватися до кампанії з вакцинації», – заявив заступник голови Харківської ОДА Михайло Черняк 16 березня під час засідання робочої групи, яка розглядала питання протидії поширенню коронавірусного захворювання.

Як повідомила 17 березня пресслужба ОДА, члени робочої групи розглядали також питання залучення додаткової кількості молодшого і середнього персоналу до роботи в «ковідних» відділеннях на контрактній основі. Також ішлося про розгортання більшої кількості ліжок та забезпечення закладів необхідною кількістю кисню і кисневих трас.

За даними МОЗ, за минулу добу в Харківській області COVID-19 виявили у 750 людей.

Раніше сьогодні міський голова Києва Віталій Кличко спрогнозував «червону» зону для Києва за тиждень, а мер Львова Андрій Садовий оголосив про посилений карантин у місті.