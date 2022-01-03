МОЗ: 1 804 нові випадки COVID-19 виявили в Україні 2 січня

В Україні за добу 2 січня виявили 1 804 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 97 дітей і 24 медпрацівники, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

За даними МОЗ, минулої доби 1168 осіб госпіталізоано, 2 537 людей одужали, 114 – померли. Протягом доби провели майже 17,5 тисячі тестувань.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, на COVID-19 захворіли майже 3,7 мільйона людей, 96 301 – померла.

Нових вакцинацій учора не проводили, бо 1 і 2 січня пункти і центри вакцинації населення проти COVID-19 в Україні зачинені, нагадали в міністерстві.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено першою дозою вакцини від коронавірусу понад 14,7 мільйона людей, дві дози мають – 13,7 мільйона, отримали додаткову дозу – 4 063 людини, бустерну дозу – 5 452 людини.