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10 травня 2021, Київ 12:58
Новини | Коронавірус

У Києві й 11 областях 9 травня не зробили жодного щеплення від коронавірусу

Найбільше щеплень за добу провели у Львівській області – 470

Протягом доби 9 травня в Україні від коронавірусу вакцинували 1004 людини, при цьому в 11 областях і Києві не зробили жодного щеплення, свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Найбільше щеплень за добу провели у Львівській області – 470.

«863 645 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 863 643 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 446 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном)», – повідомили у МОЗ.

У міністерстві додали, що щеплення проводили 15 мобільних бригад з імунізації і 25 пунктів вакцинації.

Станом на 9 травня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 529 431 людина.

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