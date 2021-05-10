У Києві й 11 областях 9 травня не зробили жодного щеплення від коронавірусу

Протягом доби 9 травня в Україні від коронавірусу вакцинували 1004 людини, при цьому в 11 областях і Києві не зробили жодного щеплення, свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Найбільше щеплень за добу провели у Львівській області – 470.

«863 645 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 863 643 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 446 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном)», – повідомили у МОЗ.

У міністерстві додали, що щеплення проводили 15 мобільних бригад з імунізації і 25 пунктів вакцинації.

Станом на 9 травня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 529 431 людина.