На подвір'я держдачі, де живе Зеленський, впав уламок ракети – Нікіфоров

На подвір'я держдачі під Києвом, де з липня 2020 року разом із родиною мешкав президент Володимир Зеленський, впав, ймовірно, уламок ракети, повідомив його прессекретар Сергій Нікіфоров.

«Мимо», – передав він слова президента. Інших подробиць речник Зеленського не навів.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії (з 5:30 24 лютого 2022 року терміном на 30 діб). О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».