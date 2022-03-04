США готові посилювати санкції проти Росії – речник Держдепартаменту

Сполучені Штати готові й надалі посилювати санкції проти Росії – про це заявив в інтерв’ю Радіо Свобода речник Державного департаменту Нед Прайс. Таким чином він прокоментував позицію США щодо підтримки України.

Прайс повторив відмову Заходу від запровадження зони без польотів над Україною, заявивши, що це може призвести до потенційного конфлікту НАТО з Росією, до чого США «не готові».

Речник Державного департаменту вказав на те, що санкції вже призвели до рекордного за 20 років падіння рубля та інших економічних складнощів.

«Вплив цього (вже запроваджених санкцій – ред.) тільки зростатиме з часом, якщо Путін продовжить ескалацію. Ми також будемо посилювати свої заходи. Але ось у чому ключовий момент. Ці санкції мають на меті змінити поведінку Путіна, його підхід. Ми відкриті для дипломатичного шляху», – наголосив Прайс.

Він висловив підтримку зусиллям Києва щодо переговорів із російською стороною, але додав, що дипломатія «має найкращі шанси на успіх у контексті деескалації».

«Якщо Путін продовжить ескалацію, ми також посилимо свою відповідь», – додав він.

За словами Прайса, попри відмову закрити небо над Україною, США «працюють над кожною можливістю надати українським партнерам допомогу для оборони».

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Росія у війні активно використовує бойову авіацію. Хоча українські військово-повітряні сили та авіація намагаються знешкодити літаки противника, збивши вже (за попередньою інформацією Генштабу ЗСУ) понад 30 російських літаків та 30 гелікоптерів, однак авіація Росії продовжує наносити ракетно-бомбові удари по українських містах, від чого гинуть мирні мешканці.

Тим часом, українське керівництво закликає НАТО запровадити над Україною зону, заборонену для полетів. Поки що альянс не готовий це зробити.