Дані Генштабу: армія Росії втратила понад 1 тисячу військових і 26 артилерійських систем за добу

Російська армія втратила близько 1 010 військових протягом попередньої доби, заявляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 8 жовтня.

Командування оцінює загальні втрати російських військ у 1 118 370 людей особового складу.

Також штаб уточнює втрати російської техніки:

11 240 танків (+2 за добу)

23 324 бойові броньовані машини (+5)

33 519 артилерійських систем (+26)

1 517 реактивних систем залпового вогню (+1)

1 225 засобів протиповітряної оборони (+1)

427 літаків

346 гелікоптерів

67 965 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+401)

3 841 крилата ракета

28 кораблів і катерів

1 підводний човен

63 650 автомобілів і автоцистерн (+75)

3 973 одиниці спеціальної техніки

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

Читайте також: Мобілізованих у Росії за відмову воювати переводять у штрафбати, а їхніх рідних переслідують

1 серпня президент США Дональд Трамп навів дані про втрати України й Росії у повномасштабній війні, яку Москва веде з лютого 2022 року. «Мені щойно повідомили, що майже 20 тисяч російських солдатів загинули цього місяця у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112,5 тисячі солдатів… Україна, однак, також сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 тисяч солдатів, і це число не включає зниклих безвісти», – написав Трамп у власній мережі TruthSocial, не вказавши, хто саме надав йому ці дані.



