У РНБО прокоментували миротворчі зусилля Ватикану

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що виступає проти будь-яких домовленостей, досягнутих за спиною українців. Так він прокоментував миротворчі ініціативи Ватикану в ефірі Радіо Свобода.

Данілов заявив, що з повагою ставиться до папи Римського Франциска.

«Але якщо хтось вважає, що за нашими спинами можна про щось домовлятися, і ми це проковтнемо і сприймемо якесь готове рішення, я неодноразово говорив, що у нас – доволі здорове громадянське суспільство, і будь-яке рішення щодо цієї війни – на нього має дати агреман наше громадянське суспільство. Якщо рішення буде несправедливе, ми ніколи цього прийняти не зможемо, бо ми розуміємо, що таке честь, гідність і що таке справедливість, особливо після такої кривавої війни, яку веде Росія», – сказав Данілов.

Він також зазначив, що «складно сказати взагалі, про яку ініціативу йдеться». Папа Франциск, який заявляв про те, що Ватикан долучений до місії з припинення війни Росії в Україні, не оприлюднював її подробиць.

«Під килимом ніхто ні з ким домовлятися не збирається. Є пропозиція нашого президента. Вона – цілком зрозуміла, там є чіткі позиції: кордони 1991 року, кримінальне покарання всіх, хто в цьому (війні – ред.) брав участь, повна компенсація збитків, завданих нашій країні Росією, і гарантії безпеки для нашої країни. Чотири позиції, які є незмінними», – наголосив секретар РНБО.

Папа Римський Франциск заявив 30 квітня журналістам, що Ватикан є частиною місії з припинення війни в Україні. «Місія зараз триває, але вона ще не оприлюднена. Коли це стане публічним, я розкрию це», – розповів понтифік після триденного перебування в Угорщині.

Напередодні про те, що в Україні нічого не знають про миротворчі зусилля Ватикану з метою припинення війни з Росією 1 травня повідомив телеканал CNN із посиланням на неназваного українського чиновника, близького до президентського офісу.

У Кремлі також заявили, що нічого не знають про непублічні зусилля Ватикану.

Папа Римський раніше говорив, що готовий відвідати Київ, але за умови, що він також приїде і до Москви, додавши, що він або відвідає обидва міста, або жодне з них.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, папа Франциск згадував Україну майже у всіх своїх публічних виступах і дедалі більше критикував Москву.