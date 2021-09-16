Головне на ранок: вибух у Дніпрі з версією про теракт, BookForum у Львові та перша цивільна місія SpaceX на орбіту

Дніпро поминає загиблих через вибух авто у Дніпрі; У Львові стартував 28-й міжнародний BookForum; У Британії змінився міністр закордонних справ;SpaceX відправила на орбіту першу цивільну місію.

У Дніпрі вшановують пам’ять речниці обласної ДСНС, загиблої внаслідок вибуху

У Дніпрі вшановують пам’ять речниці управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області Дар’ї Гречищевої, яка загинула через вибух 15 вересня.

Біля будівлі управління поставили її портрет, запалили лампадки.

35-річна Дар’я Гречищева працювала начальницею відділу зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області. Була капітаном ДСНС.

Уранці 15 вересня у Дніпрі стався вибух авто. Загинули двоє людей – член громадської організації «Український легіон», парамедик Олексій Кавлак та речниця ГУ ДСНС у Дніпропетровській області Дар’я Гречищева.

Вибух стався на проспекті Богдана Хмельницького.

Справу попередньо кваліфікували як теракт, її розслідує Служба безпеки України. Версії наразі не оприлюднювали.

У Британії змінився міністр закордонних справ

У Великій Британії в результаті перестановок в консервативному кабінеті Боріса Джонсона змінився міністр закордонних справ. Зовнішньополітичне відомство очолила Елізабет (Ліз) Трас. Раніше вона була міністром торгівлі.

Елізабет Трас стане першою жінкою – представницею Консервативної партії, яка очолює Міністерство закордонних справ Британії.

Посаду голови МЗС залишив Домінік Рааб. Він очолював відомство з 2019 року і фактично був заступником Джонсона. Він керував урядом навесні 2020 року, в дні, коли Джонсон був шпиталізований із COVID-19.

В останні тижні Рааб зазнав критики на свою адресу – у зв’язку з його поведінкою в дні захоплення талібами Кабула. У цей момент він перебував на відпочинку на Криті.

Рааб залишився в уряді, отримавши посаду міністра юстиції. Джонсон зробив й інші перестановки в уряді – на тлі невдоволення діями кабінету, який звинувачують в нездатності впоратися з проблемами в економіці, викликаними наслідками пандемії.

У Львові стартував 28-й міжнародний BookForum

У Львові 15 вересня стартував 28-й міжнародний BookForum (до 2018 року – «Форум видавців»). Книжковий форум проводиться наживо і через мережу інтернет. У його рамках відкрився книжковий ярмарок, на якому свою продукцію представили видавці.

У програмі форуму – 160 подій на 30 локаціях. У книжковому ярмарку беруть участь близько 300 видавців із усієї України.

Головна тема цьогорічного форуму – «Гра в дорослішання: як ми зростаємо незалежними». За словами організаторів, під час дискусій йтиметься про ознаки дорослого суспільства і про те, чи 30 років – достатньо часу, щоб українці доросли до «дорослих».

На BookForum заплановане онлайн-спілкування з лауреаткою Нобелівської премії Ольгою Токарчук, а також з 92-річною психотерапевткою Едіт Івою Еґер – авторкою світового бестселеру «Вибір».

З українських письменників у форумі беруть участь Юрій Андрухович, Катя Калитко, Сергій Жадан, Олена Стяжкіна, Мар’яна Савка, Юрій Винничук, Василь Шкляр.

Book Forum триватиме до 19 вересня.

SpaceX відправила на орбіту першу цивільну місію

На орбіту з мису Канаверал запустили космічний корабель Dragon компанії SpaceX, в екіпажі якого вперше в історії космічних польотів немає професійного астронавта. Всі чотири людини на борту – космічні туристи, які проведуть на орбіті Землі три дні. Ідея польоту належить американському мільярдерові Джаред Айзекману.

Для польоту Inspiration4 кожен член екіпажу був обраний для представлення однієї з чотирьох цінностей – лідерства, надії, процвітання і щедрості. Місце Айзекмана представляє лідерство, і він буде виконувати функції командира місії.

Також на борту: Гейлі Арсено, яка в дитинстві пережила рак кісток, її місце уособлює надію; Саєн Проктор, професорка геології, її місце представляє процвітання; і Кріс Семброскі, ветеран ВПС США, його місце символізує щедрість.

Політ оплачує Айзекман, але про вартість цієї експедиції не повідомляють.

Цей автоматичний космічний корабель Dragon вже побував в космосі. Він доставив астронавтів на Міжнародну космічну станцію (МКС).

Наступний туристичний політ компанія SpaceX планує на початок наступного року. Тоді на МКС мають вирушити три підприємця в супроводі колишнього астронавта.