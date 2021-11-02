Головне на ранок: Терехова назвали переможцем виборів мера Харкова, на Кіровоградщині – дні жалоби через смертельне ДТП

На позачергових виборах мера Харкова 31 жовтня переможцем назвали секретаря міськради, кандидата від партії «Блок Кернеса – Успішний Харків!» Ігоря Терехова; в Україні минулої доби виявили 19 455 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби; у Кривому Розі два дні жалоби за загиблим тренером та трьома його вихованцями.

Коронавірус: в Україні виявили майже 19,5 тисяч нових випадків, 700 людей померли

В Україні минулої доби виявили 19 455 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема захворіли 1 263 дітей і 339 медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Минулої доби шпиталізували 3 188, одужали – 12 639, померли 700 людей. Протягом 1 листопада провели понад 133,5 тисячі тестувань: методами ПЛР, ІФА, експрес-тестами.

Найбільше нових випадків за минулу добу виявили в Одеській області (1908), Києві (1738), Дніпропетровській (1621), Запорізькій (1341), Харківській (1337), Львівській (1104) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 955 693 людей, 68 727 – померли.

У Харкові на виборах мера переміг Ігор Терехов – голова тервиборчкому

На позачергових виборах мера Харкова 31 жовтня переміг секретар міськради, кандидат від партії «Блок Кернеса – Успішний Харків!» Ігор Терехов. Як повідомила голова міської територіальної виборчої комісії Олена Матвієнко ввечері 1 листопада, Терехов набрав 50,66% голосів за підсумками підрахунку 100% протоколів.

Найближчий суперник Терехова, колишній голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін набрав майже вдвічі менше голосів – 82 008, або 28,4% (проти 146 240 у Терехова).

Інші кандидати значно відстали.

Громадянська мережа «Опора» заявила про ряд порушень на виборах міського голови Харкова.

Кандидат на посаду міського голови Харкова, колишній голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін заявив, що має намір оскаржити результати виборів.

У Кривому Розі оголосили дні жалоби за загиблим тренером та трьома його вихованцями

2 і 3 листопада в Інгулецькому районі Кривого Рогу оголосили дні жалоби за загиблим тренером з кіокушинкай-карате та трьома його вихованцями, які загинули в ДТП на території Кіровоградщини. Відповідне розпорядження підписав голова Інгулецької районної в місті ради Сергій Жеребило.

У районі приспустять прапори на будівлях влади та підприємств, обмежать розважальні та спортивні заходи.

У дитячо-юнацькій спортивній школі №2 Кривого Рогу підтвердили, що в ДТП на Кіровоградщині загинув їхній тренер – 46-річний Руслан Тодорашко та троє спортсменів. Це 16-річний Данило Перець, 12-річна Анастасія Улітко та 11-річний Артем Куропятник.

Тренер вів легкове авто, яке зіштовхнулося з вантажівкою. Спортсмени поверталися додому зі змагань – чемпіонату України, який відбувався у Вінниці.

Раніше стало відомо, що в дорожній аварії, яка сталася біля села Новошевченкове Кропивницького району Кіровоградської області, загинули четверо людей.

За попередніми даними, водій автомобіля «КІА Sportage» під час здійснення маневру обгону транспортного засобу, який рухався попереду, допустив виїзд на зустрічну смугу з подальшим зіткненням із вантажівкою Renault. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

Грузинська опозиція планує почати протест біля в’язниці, де тримають Саакашвілі

Лідер грузинського опозиційного Єдиного національного руху заявив, що 2 листопада перед в’язницею в Руставі, де утримують колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, почнеться протест.

«Грузія почне протест», – написав Ніка Мелія у фейсбуці. За його словами, акція розпочнеться о 17:00 за місцевим часом, на ній вимагатимуть звільнення Саакашвілі: «Зібрання буде постійним і не закінчиться, доки не буде досягнута мета».

Грузія страждає від політичної кризи після парламентських виборів у 2020 році. Криза поглибилася після того, як минулого місяця Саакашвілі був ув’язнений напередодні першого туру місцевих виборів й оголосив голодування.

Єдиний національний рух, заснований Саакашвілі, стверджує, що другий тур виборів 30 жовтня був сфальсифікований на користь владної партії «Грузинська мрія».

Згідно з попередніми результатами другого туру, «Грузинська мрія» отримала 19 із 20 посад мерів, включаючи всі п’ять у великих містах країни.

Саакашвілі заявив у фейсбуці, що заснована ним політсила перемогла на виборах.

Він закликав до протестів, щоб «забрати владу» від уряду «Грузинської мрії» і «змусити їх відповідати перед законом».

1 листопада Саакашвілі голодував 32-й день, у своєму фейсбуці він повідомив, що схуд майже на 20 кілограмів.

За інформацією Міністерства юстиції, якщо стан Саакашвілі погіршиться до того, що його буде потрібно госпіталізувати, його переведуть до 18-го медичного закладу пенітенціарної служби.

Адвокати і лікарі експрезидента кажуть, що установа не обладнана для спостереження і лікування Саакашвілі. Вони також заявляють, що Саакашвілі не захищатимуть у закладі й вимагають перевести його в клініку «Вівамеді».

США приєдналися до Європейського союзу 1 листопада, висловивши стурбованість ходом виборів.

Посольство США в Тбілісі висловило згоду з міжнародними спостерігачами на виборах у тому, що голосування було добре організованим, але відзначило звинувачення у залякуванні, тиску на виборців й ескалації негативної риторики, що вплинуло на голосування.

Заява значною мірою повторює точку зору ЄС, який сказав, що голосування супроводжувалося численними недоліками, зокрема «зловживанням адміністративним ресурсом і негативною риторикою з боку політичних лідерів Грузії», що лише посилило політичну поляризацію.