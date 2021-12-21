Головне на ранок: США готові до діалогу щодо військ Росії біля України, пандемія COVID-19 може закінчитися у 2022 році

США готові до діалогу щодо військ Росії біля України, понад 13 мільйонів людей в Україні отримали дві дози вакцини проти COVID-19, Мирослава Гонгадзе повернеться до Києва і відповідатиме за мовлення «Голосу Америки» зі Східної Європи.

США готові до діалогу щодо військ Росії біля України – радник із нацбезпеки

Радник США з національної безпеки Джейк Салліван заявив своєму російському колезі, що Вашингтон готовий до дипломатії в питанні нарощування Росією військ поблизу України, але будь-який діалог має відбуватися у координації з союзниками і партнерами в Європі.

Салліван сказав Юрію Ушакову, раднику з питань зовнішньої політики президента Росії Володимира Путіна, що США готові вести переговори за кількома каналами, включаючи двосторонню взаємодію, Раду НАТО-Росія та Організацію з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), повідомив 20 грудня Білий дім.

Салліван розмовляв телефоном з Ушаковим на тлі напруженості в Європі через нарощування близько 100 000 російських військ біля кордону з Україною.

Росія заперечує, що готує вторгнення в Україну, і каже, що напруженість спричинила активізація відносин України з НАТО.

«Салліван чітко дав зрозуміти, що будь-який діалог має базуватися на взаємності, стосуватися наших занепокоєнь щодо дій Росії і відбуватися у повній координації з нашими європейськими союзниками і партнерами», – сказала речниця Білого дому Джен Псакі.

Москва, чиє нарощування військ викликало занепокоєння НАТО й України, минулого тижня оприлюднила список пропозицій щодо безпеки, які вона хоче обговорити, зокрема, обіцянку припинити розширення НАТО на схід і обмеження військової діяльності Альянсу у Східній Європі, включаючи співпрацю з Україною та Грузією.

Псакі підтвердила позицію США про те, що суверенні країни мають право вибирати свої альянси, а відносини НАТО з Україною «це питання, яке визначають лише Україна і 30 членів НАТО».

За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, Ушаков сказав Саллівану, що Москва готова почати переговори щодо проєктів документів про «гарантії безпеки», і Росію на цих переговорах представлятиме заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков.

Рябков заявив, що Москва поки не отримала відповіді від США.

«Я думаю, що вони спробують перетворити це на повільний процес, але нам потрібно, щоб це було терміново, тому що ситуація дуже складна, вона гостра, вона має тенденцію ускладнюватися», – цитує Рябкова російське державне агентство «РИА Новости».

Понад 13 млн людей повністю щеплені від COVID-19 в Україні – МОЗ

Понад 13 мільйонів людей в Україні отримали дві дози вакцини проти COVID-19 і завершили курс щеплення, повідомило вранці 21 грудня Міністерство охорони здоров’я.

Принаймні однією дозою від початку вакцинальної кампанії щеплено понад 14,4 мільйона людей, отримали додаткову дозу – 171 людина.

За даними МОЗ, минулої доби вакцинували 110 740 людей.

Від 2 до 3 гривень: уряд установив мінімальні ціни на пластикові пакети

Уряд затвердив мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети товщиною понад 50 мікрометрів, їхня ціна становитиме від 2 до 3 гривень. Таке рішення Кабінет міністрів ухвалив 20 грудня, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Найдешевший пакет без ручок і бокових складок, який використовується для пакування, наприклад, овочів та вагового товару, коштуватиме щонайменше 2 гривні. За пакет із ручками і боковими складками потрібно буде платити щонайменше 3 гривні. Проміжний варіант – без ручок, але з боковими складками (або з ручками без бокових складок) коштуватиме від 2 гривень 50 копійок.

Мінімальні ціни не поширюються на біорозкладні та надтонкі пластикові пакети, що призначені для пакування та транспортування свіжої риби, м’яса, сипучих продуктів, льоду та використовуються як первинна упаковка до 1 січня 2023 року.

В уряді запровадження мінімальних цін на пакети повʼязують із турботою про екологію.

«Кожен українець у середньому використовує 500 пластикових пакетів щороку. Вони слугують лише декілька хвилин, а потім розкладаються понад століття, забруднюючи довкілля. Затвердження мінімальних роздрібних цін на пластикові пакети стимулюватиме громадян використовувати багаторазові екологічні торбинки та дозволить захистити довкілля і здоров’я людей від шкідливого впливу мікропластику», – пояснив перший заступник міністра економіки України Денис Кудін.

ВООЗ: пандемія COVID-19 може закінчитися у 2022 році

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я вважають, що попри швидке поширення штаму «омікрон» пандемія коронавірусної інфекції нового типу може завершитися вже наступного року. Про це 20 грудня повідомила агенція Reuters.

«Наявні дані свідчать, що «омікрон» передається набагато швидше, ніж «дельта». І люди, які вже вакцинувалися або перехворіли на COVID-19, з більшою імовірністю можуть заразитися ним повторно», – визнав голова ВООЗ Тедрос Гебреєсус на брифінгу у Женеві. Провідна науковиця ВООЗ Сумія Свамінатан наголосила, що головним інструментом у боротьбі з новим штамом є додаткові щеплення.

Представники ВООЗ поділилися також оптимістичним прогнозом. Експерти припускають, що з появою вакцин другого і третього поколінь та завдяки інноваціям 2022 рік буде останнім роком пандемії, жертвами якої у світі стали понад 5 мільйонів людей.

«Якщо ми зможемо звести передачу вірусу до мінімуму, це завершить пандемію», – наголосив провідний експерт ВООЗ Майк Раян.

За даними університету Джонса Гопкінса, у світі виявили 275,4 мільйона випадків COVID-19, померли понад 5,3 мільйона людей, одужали понад 247 мільйонів.

Мирослава Гонгадзе повернеться до Києва і відповідатиме за мовлення «Голосу Америки» зі Східної Європи

Міжнародний інформаційний мовник США «Голос Америки» призначив Мирославу Гонгадзе першою керівницею зі Східної Європи. Це призначення і створення нової посади «розширить мовлення в регіоні, який потерпає від гібридної війни і дезінформації», повідомили в «Голосі Америки».

Гонгадзе, яка з 2004 року працює в «Голосі Америки» у США, переїде до Києва в 2022 році.

«З інтенсивним нагромадженням російських сил вздовж кордону України та в окупованому Росією Криму, Гонгадзе інформуватиме аудиторію світу про агресивну тактику Кремля в Східній Європі та вплив Росії та Китаю в регіоні», – пояснили в «Голосі Америки».

Зі свого боку, Гонгадзе зазначила, що для неї «велика честь» продовжити сімнадцятирічну кар’єру в «Голосі Америки» у новій ролі.