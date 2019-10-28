ДБР розслідує катування онкохворої ув’язненої, що поскаржилась у ЄСПЛ – Варченко

Перша заступниця голови Державного бюро розслідувань Ольга Варченко повідомила про початок провадження щодо працівників однієї з установ виконання покарань за підозрою у катуванні засудженої.

За словами Варченко, провадження почали за зверненням омбудсмана.

«Отже, за попередньою інформацією, працівники згаданої установи не забезпечили надання медичної допомоги онкохворій ув’язненій. Жінка подала позов до Європейського суду з прав людини й виграла справу…Втім, на цьому історія не завершилася. Зі слів уповноваженого з прав людини, після вердикту суду онкохвору ув’язнену перевели до іншої установи виконання покарань. Проте під час транспортування працівники установи, які її супроводжували, ймовірно, побили її, завдавши тілесних ушкоджень. Як йдеться у заяві, жінка припускає, що у такий спосіб службовці помстилися їй за те, що поскаржилася до ЄСПЛ», – написала вона у фейсбуці.

Імені засудженої Варченко не називає, але раніше правозахисний центр Zmina повідомляв про випадок, який підпадає під наданий чиновницею опис.

Йдеться про Анну Солопову, що у 2018 виграла справу щодо катувань у Європейському суді з прав людини: той зобов’язав Україну надати їй терміново медичну допомогу.

30 серпня поточного року Солоповій, як зазначив її адвокат, несподівано повідомили про переведення до іншої колонії, а перед етапуванням жорстоко побили. Після прибуття до нової колонії у Кам’янському виявилось, що тюремники не передали її медичну картку, тому лікувати її було неможливо.