Військовополоненого Сороку обстежить нейрохірург – Денісова

Стан українського військовополоненого Василя Сороки задовільний – таку інформацію надав уповноваженій Верховної Ради з прав людини Людмилі Денісовій голова Ради при президенті Росії з розвитку суспільства та прав людини Михайло Федотов.

За її даними, про це Федотову повідомили лікарі слідчого ізолятора в Москві, де утримують Сороку.

«Головний лікар медичного блоку СІЗО «Матроська тиша» повідомив Федотову, що стан здоров’я українського військовополоненого задовільний. Його обстеження проводилося невропатологом і, за словами лікарів, рука хлопця набрякла через користування еспандером. Але за моїм проханням Михайло Федотов домовився, що наступного тижня (у понеділок-вівторок) хлопця обстежить нейрохірург», – заявляє Денісова.

Минулого тижня адвокат Сороки Сергій Бадамшин повідомив, що поранена рука його підзахисного не відновлюється і він, можливо, потребує хірургічного втручання.

Василю Сороці 27 років. Відомо, що він є співробітником СБУ і, зі слів начальника апарату голови Служби безпеки Ігоря Гуськова, неодноразово виконував бойові завдання в районі проведення Антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил.

За рішенням Лефортовського суду Москви, Василь Сорока та ще двоє поранених українських моряків залишаються під арештом в СІЗО до 26 квітня.

Раніше він та інші 23 військових заявили слідству, що є військовополоненими.

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Російські силовики захопили 24 українських моряків і три кораблі поблизу Керченської протоки 25 листопада. Російські слідчі звинувачують українських військових у незаконному перетині кордону Росії.

Україна вважає те, що сталося, актом агресії, а своїх військових, яких утримують у московських слідчих ізоляторах «Лефортово» і «Матроська тиша», військовополоненими. За Женевською конвенцією про військовополонених, вони повинні бути негайно звільнені, заявляють у Києві.​