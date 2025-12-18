Чиновники в РФ більше не мають щороку звітувати про доходи – Держдума

Держдума Росії ухвалила в другому і третьому читаннях законопроєкт, який звільняє чиновників та депутатів від обов’язку щороку подавати декларації про доходи та майно.

Необхідність подання декларації збережеться під час вступу на службу, призначення на посаду, переведення чи включення до кадрового резерву. Також це необхідно робити за наявності підстав: наприклад, придбання майна, вартість якого перевищує загальний трирічний дохід сім’ї держслужбовця.

Стверджується, що тепер контролюватимуть майно та кошти чиновників через систему «Посейдон», яка взаємодіє з базами даних фінансових, слідчих та інших відомств.

Закон має набрати чинності 1 січня 2026 року.

У лютому 2023 року президент Росії Володимир Путін підписав закон, згідно з яким інформація про доходи та майно депутатів та сенаторів має публікуватися лише в «узагальненому вигляді» – конкретні прізвища, суми грошей, переліки нерухомого майна приховали від громадян. Виборці можуть лише дізнатися, чи подав депутат декларацію та чи є в ній помилки.

Невдовзі після цього Держдума заявила, що не планує публікувати дані про доходи та майно депутатів навіть в узагальненому вигляді.