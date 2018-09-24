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24 Вересень 2018, Київ 22:35
Новини | Події

В.о. голови Держлікслужби став Роман Ісаєнко – МОЗ

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Тимчасовим виконувачем обов’язків голови Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками призначений Роман Ісаєнко, повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

У відомстві зазначили, що Ісаєнко призначений на посаду указом Кабінету міністрів України від 19 вересня. До цього він був заступником голови Держлікслужби.

Згідно з повідомленням, Ісаєнко очолюватиме відомство на час, поки з посади усунена Наталія Гузь. Щодо неї та її першого заступника Владислава Ціліни відкрите дисциплінарне провадження через ймовірно необґрунтоване запровадження заборони на різні вакцини впродовж останнього року.

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