В.о. голови Держлікслужби став Роман Ісаєнко – МОЗ

Тимчасовим виконувачем обов’язків голови Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками призначений Роман Ісаєнко, повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

У відомстві зазначили, що Ісаєнко призначений на посаду указом Кабінету міністрів України від 19 вересня. До цього він був заступником голови Держлікслужби.

Згідно з повідомленням, Ісаєнко очолюватиме відомство на час, поки з посади усунена Наталія Гузь. Щодо неї та її першого заступника Владислава Ціліни відкрите дисциплінарне провадження через ймовірно необґрунтоване запровадження заборони на різні вакцини впродовж останнього року.