«Дія» показуватиме українцям, хто переглядає їхні дані в реєстрах – Федоров

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, що запускає підсистему моніторингу доступу до персональних даних, і незабаром у «Дії» з’являться відповідні сповіщення для українців, повідомив перший віцепрем’єр – міністр із цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Захищеність даних громадян – це основа прозорої і зручної цифрової держави. Українці повинні знати, що відбувається з їхніми даними в реєстрах. І вже незабаром отримуватимуть відповідні сповіщення в «Дії», – написав Федоров у телеграмі.

За його словами, урядова постанова передбачає, що тепер система фіксує кожен факт обміну даними українців між державними органами.

«Дія» надсилатиме сповіщення про те, хто, коли і з якою метою звертався до їхніх даних у реєстрах», – зазначив міністр.

При цьому Федоров наголосив, що сповіщення про взаємодію з даними не стосуються випадків, пов’язаних із розслідуванням злочинів, контррозвідкою, боротьбою з тероризмом або досудовим розслідуванням.