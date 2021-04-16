Торік від кримінальної відповідальності в Україні звільнили 115 дітей – ОГП

В Офісі генерального прокурора повідомили, що упродовж минулого року в рамках програми відновного правосуддя від кримінальної відповідальності в Україні звільнили 115 дітей.

«Участь у програмі відновного правосуддя взяли 176 неповнолітніх, з яких 125 завершили її з позитивним результатом. 115 дітей вже довели суду, що можуть визнавати та виправляти свої помилки, примирилися з потерпілими, відшкодували завдані збитки, за допомогою спеціалістів відкоригували поведінку, а тому кримінальні провадження стосовно них були закриті», – йдеться в повідомленні.

17 квітня 2020 року в Україні почала діяти «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину». Пілотний проєкт реалізується на базі системи надання безоплатної правової допомоги.

Мета пілотного проєкту – максимально раннє виведення із кримінального процесу та ресоціалізація у суспільне життя дітей, які вперше стали підозрюваними у вчиненні нетяжкого або середньої тяжкості злочину.