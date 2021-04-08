Грошей поки не виділили, зі штатом ще не визначились – ОПУ про анонсований Центр дитячого правосуддя

На анонсований владою Центр дитячого правосуддя коштів ще не виділяли. Це випливає із відповіді Офісу президента України на запит Радіо Свобода.

«Наразі дата старту, обсяг коштів, штат працівників та джерела фінансування діяльності Центру дитячого правосуддя не визначені… Кошти з державного бюджету на фінансування проєкту не виділялися», – повідомили в ОПУ.

У відомстві зазначили, що проєкт перебуває в процесі розробки, тривають переговори та консультації із представниками органів центральної та місцевої влади, а також із правоохоронними органами.

31 березня в Офісі президента України обговорили створення пілотного проєкту Центру дитячого правосуддя. Його створення ініціював уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба. Відповідно до планів, центр розташовуватиметься на території державної резиденції «Конча-Заспа» й матиме на меті захист прав дітей, які постраждали від сексуального насильства та експлуатації.

За даними Офісу дитячого омбудсмена, кожна п’ята дитина в Україні стає жертвою різних форм сексуального насильства, і в більшості випадків кримінальні справи щодо злочинців не відкриваються або не завершуються обвинувальним вироком. При цьому діти отримують додаткові психологічні травми, адже їх неодноразово допитують у межах досудового слідства та під час судових розглядів справ.