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Через російську агресію загинуло 499 дітей – ОГП

Чоловік із дитиною після обстрілу російських військ. Місто Ірпінь Київської області, 6 березня 2022 року, ілюстративне фото

Через повномасштабну війну РФ загинуло 499 дітей, а ще 1095 отримали поранення, йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора України.

«Понад 1594 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ», – зазначають в ОГП.

У відомстві кажуть, що ці дані не є остаточними, оскільки «триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях».

Найбільше постраждало дітей в Донецькій області – 485, Харківській – 298, Київській – 129, Херсонській – 118, Запорізькій – 97, Миколаївській – 97, Дніпропетровській – 94, Чернігівській – 71, Луганській – 67, кажуть в ОГП.

8 серпня внаслідок ракетного обстрілу армією РФ Очаківського району Миколаївської області дістали поранення різного ступеня тяжкості двоє дітей віком 13 та 15 років.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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