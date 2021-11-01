Українці згенерували в «Дії» 5 мільйонів COVID-сертифікатів – Федоров

Загальна кількість згенерованих українцями у застосунку «Дія» COVID-сертифікатів сягнула п’яти мільйонів і продовжує зростати, повідомив у Telegram віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, тільки за останні чотири дні в «Дії» було згенеррвно один мільйон COVID-сертифікатів.

«Застосунком «Дія» користуються 9 млн українців. Черговий рубіж подолали дуже швидко – за 10 днів. Такий зліт пов’язаний із COVID-сертифікатами», – написав Федоров.

Напередодні стало відомо, що уряд спростив отримання COVID-сертифікатів у «Дії»: тепер для цього не потрібен електронний підпис, зокрема й «Дія. Підпис», із підтвердженням особи за допомогою Photo ID.