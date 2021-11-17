У справі про загибель людей у будинку для літніх у Дніпрі затримали двох осіб – поліція

Поліція Дніпра затримала адміністратора і санітарку будинку для людей похилого віку, де 16 листопада загинули п’ятеро жінок. Раніше повідомляли про одного затриманого.

«Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Санкція статті – до 8 років позбавлення волі… В рамках розслідування будуть призначені необхідні експертизи. Слідство триває», – йдеться в повідомленні.

16 листопада в поліції повідомили про те, що в приватному будинку для осіб похилого віку в Центральному районі Дніпра виявили п’ятьох мертвих жінок віком від 75 до 89 років.

За попередніми даними поліції, в одній із кімнат на другому поверсі будинку, де виявлені загиблі, трапилося коротке замикання і займання електропроводки, жінки могли отруїтися чадним газом.

Як повідомила начальниця управління соцзахисту департаменту соціальної політики міської ради Дніпра Ірина Максименко, будинок для літніх людей у Дніпрі, де, за попередніми даними, через пожежу, загинули п’ятеро жінок, діяв нелегально.