У Дніпрі внаслідок нічної атаки постраждали четверо людей, сталося кілька пожеж – влада

Уночі російські військові запустили по Дніпропетровській області десятки дронів, бійцям Повітряних сил удалося збити 33 із них, повідомив зранку 7 серпня голова ОВА Сергій Лисак.

«Унаслідок атаки в Дніпрі постраждали четверо людей. 43-річний чоловік та 69-річна жінка госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Виникло декілька пожеж. Зокрема, горіли адмінбудівля, авто. Знищені 12 машин, ще 17 – пошкоджені. Понівечені також вісім житлових будинків, одна приватна оселя – знищена. Є руйнування на території транспортного підприємства», – вказав очільник області.

Також пожежі й руйнування зафіксовані в Павлограді, Кривому Розі, в Криворізькому, Синельниківському та Нікопольському районах.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.