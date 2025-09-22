Дніпропетровська ОВА: сили РФ вдень атакували ракетою Павлоградський район, постраждали двоє людей

Російські війська вдень атакували ракетою Павлоградський район на Дніпропетровщині, постраждали двоє людей – чоловік 69 років і 62-річна жінка, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, також через удар пошкоджена автівка та зайнялася суха трава.

Лисак повдіомив, що на Синельниківщині на Маломихайлівську громаду сили РФ скерували ракету, а Слов’янську та Брагинівську атакували КАБами та БпЛА.

«Руйнування зафіксовані на сільгосппідприємствах. На одному з них вогнем охопило соняшник. Головне – вціліли мешканці», – написав він у телеграмі.



Також російських обстрілів зазнав Нікопольський район, де пошкоджені інфраструктура, декілька підприємств, три приватні будинки, господарська споруда, гараж, авто.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.



