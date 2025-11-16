Доступність посилання

ВАЖЛИВО
Новини | Події

Шість людей постраждали через удари РФ на Дніпропетровщині – ОВА

Наслідки російського удару по Дніпропетровщині, архівне фото
Наслідки російського удару по Дніпропетровщині, архівне фото

Шість людей постраждали на Дніпропетровщині через російські удари протягом доби, повідомив виконувач обов’язків голови обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

«Протягом дня ворожі війська били по області з різної зброї. Поцілили КАБом по Межівській громаді Синельниківщини. Постраждали пʼятеро людей: дві жінки 52 і одна 55 років, а ще 34-річний і 25-річний чоловіки. Пошкоджені декілька магазинів, кіоск, дві легкові автівки. Через влучання БпЛА зачепило інфраструктуру у Синельниковому. Виникла пожежа», – написав Гайваненко у телеграмі.

За його словами, також за медичною допомогою звернулася 26-річна жінка, постраждала внаслідок нічної атаки на Марганець.

Крім того, російські війська скеровували FPV-дрони й били з важкої артилерії по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській, Мирівській і Покровській громадах Нікопольщини, повідомили в ОВА. Там пошкоджені промислове підприємство, інфраструктура, приватний будинок, кафе, господарська споруда й АЗС.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

