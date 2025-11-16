Шість людей постраждали через удари РФ на Дніпропетровщині – ОВА

Шість людей постраждали на Дніпропетровщині через російські удари протягом доби, повідомив виконувач обов’язків голови обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

«Протягом дня ворожі війська били по області з різної зброї. Поцілили КАБом по Межівській громаді Синельниківщини. Постраждали пʼятеро людей: дві жінки 52 і одна 55 років, а ще 34-річний і 25-річний чоловіки. Пошкоджені декілька магазинів, кіоск, дві легкові автівки. Через влучання БпЛА зачепило інфраструктуру у Синельниковому. Виникла пожежа», – написав Гайваненко у телеграмі.

За його словами, також за медичною допомогою звернулася 26-річна жінка, постраждала внаслідок нічної атаки на Марганець.

Крім того, російські війська скеровували FPV-дрони й били з важкої артилерії по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській, Мирівській і Покровській громадах Нікопольщини, повідомили в ОВА. Там пошкоджені промислове підприємство, інфраструктура, приватний будинок, кафе, господарська споруда й АЗС.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.