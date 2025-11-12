На Дніпропетровщині внаслідок удару РФ загинув 47-річний чоловік – ОВА

Російські військові атакували Васильківську громаду, що на Синельниківщині, у Дніпропетровській області, безпілотником, внаслідок цього загинув 47-річний чоловік, пошкоджена інфраструктура, повідомив 12 листопада очільник обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

«БпЛА агресор спрямував і на Павлоград. Виникли пожежі. Пошкоджені приватні підприємства, авто. По Нікопольщині агресор застосував артилерію та FPV-дрон. Поцілив по райцентру і Покровській громаді. Горів приватний будинок», – написав він у телеграмі.

За словами Гайваненка, сили ППО знищили в області вісім російських безпілотників.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.